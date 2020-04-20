Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція. ФОТО

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Співробітники Національної поліції затримали киянина, який у столиці стріляв у перехожих. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Про постріли на вулиці Академіка Стражеска повідомила в поліцію мешканка столиці.

"У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці дізналися, що з вікна третього поверху стріляв чоловік, який проживає в одній із квартир будинку. Оскільки добровільно впускати до помешкання працівників поліції він відмовився, то до оселі вони потрапили за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення №1, де під час проведення невідкладного обшуку виявили предмет, схожий на травматичний пістолет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік, щоб приховати свою причетність до інциденту, закопав зброю у вазон з рослинами.

"У подальшому пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під’їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження, який раніше відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до семи років ув'язнення.

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