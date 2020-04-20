Повітря в Київській і Житомирській областях очистилося майже до норми, - Гідрометцентр

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В Укргідрометцентрі заявили, що якість атмосферного повітря в Києві, Київській і Житомирській областях покращилося, концентрація пилу і залишків горіння близька до норми.

Про це розповів під час брифінгу заступник директора Укргідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 20 квітня завдяки зусиллям наших пожежників і деяким змінам синоптичної ситуації - зміні напрямку вітру та короткочасним дощам - якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також у Києві значно покращилася", - зазначив Прокопенко.

Він наголосив, що таке явище, як задимленість, у понеділок уже не спостерігається.

"Якість атмосферного повітря в Києві на сьогодні близька до звичайної для цього періоду весни. Завислі речовини - пил і залишки горіння - близькі або дещо вищі за гранично допустимі концентрації. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду близький до гранично допустимої концентрації і навіть нижчий", - розповів Прокопенко.

За даними світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ опинився на 88 місці з індексом 22, що характеризується як "хороший" рівень.

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Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".