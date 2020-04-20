Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані міжнародної групи волонтерів Worldometer, що відстежує поширення коронавірусної інфекції в режимі реального часу.
Так, станом на 20 квітня в країнах Європи, включно з Росією і Туреччиною, зареєстровано 1 097 863 підтверджені випадки зараження та 102 485 смертей від нового коронавірусу.
Найбільше випадків захворювання в Іспанії, яка першою з європейських країн перетнула позначку в 200 тисяч: 20 852 особи померли, 80 587 пацієнтів одужали. Далі йдуть Італія (178 972 хворих), Франція (152 894), Німеччина (145 743) та Велика Британія (120 067).
Загалом на Європу припадає майже половина кількості заражень у світі і понад 60% усіх летальних випадків.
У світі на цей момент 2 419 198 випадків захворювання на коронавірус, при цьому 165 775 осіб померли та 633 391 - одужали.