На Великдень сталася масова бійка за участю майже 100 осіб на Донеччині, - поліція

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У Новотроїцькому Донецької області 19 квітня стався конфлікт між мешканцями, який переріс у масову бійку за участю майже 100 осіб. Поліція відкрила 2 провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення управління Нацполіції в області.

"Учора, 19 квітня 2020 року, у Новотроїцькому стався конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома мешканцями", - йдеться в повідомленні.

Так, зловмисники намагалися перевернути транспортні засоби, що стояли поряд із місцем події, тому поліцейські були змушені здійснити чотири попереджувальні постріли в повітря, а також викликати підкріплення.

Порушення громадського порядку було припинено. За фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нині тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення причетних осіб та всіх обставин події.

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