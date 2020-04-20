У Парижі в трубах, якими протікає технічна вода, знайшли коронавірус

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У чотирьох пробах води із 27 було виявлено COVID-19.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що коронавірус виявили, коли брали зразки води для аналізу: у чотирьох пробах із 27 був COVID-19.

Мер Парижа запевнив, що аналіз води показав "крихітні сліди" коронавірусу, й запевнив, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, яка не пов’язана з кранами в житлових будинках.

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Міська влада наказала негайно припинити використання технічної води, яку використовують у фонтанах, а також для поливу парків та очищення вулиць.

Яким чином коронавірус опинився у воді, наразі не відомо. Зразки проб надіслали на аналіз до Регіональної агенції з питань охорони здоров’я.

До цього у ВООЗ зазначали, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".