У Парижі в трубах, якими протікає технічна вода, знайшли коронавірус

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що коронавірус виявили, коли брали зразки води для аналізу: у чотирьох пробах із 27 був COVID-19.
Мер Парижа запевнив, що аналіз води показав "крихітні сліди" коронавірусу, й запевнив, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, яка не пов’язана з кранами в житлових будинках.
Міська влада наказала негайно припинити використання технічної води, яку використовують у фонтанах, а також для поливу парків та очищення вулиць.
Яким чином коронавірус опинився у воді, наразі не відомо. Зразки проб надіслали на аналіз до Регіональної агенції з питань охорони здоров’я.
До цього у ВООЗ зазначали, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".