У Парижі в трубах, якими протікає технічна вода, знайшли коронавірус

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У Парижі в трубах, якими протікає технічна вода, знайшли коронавірус

У чотирьох пробах води із 27 було виявлено COVID-19.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що коронавірус виявили, коли брали зразки води для аналізу: у чотирьох пробах із 27 був COVID-19.

Мер Парижа запевнив, що аналіз води показав "крихітні сліди" коронавірусу, й запевнив, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, яка не пов’язана з кранами в житлових будинках.

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Міська влада наказала негайно припинити використання технічної води, яку використовують у фонтанах, а також для поливу парків та очищення вулиць.

Яким чином коронавірус опинився у воді, наразі не відомо. Зразки проб надіслали на аналіз до Регіональної агенції з питань охорони здоров’я.

До цього у ВООЗ зазначали, що "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".

Коронавірус і карантин
карантин Париж Франція вода COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 aquarius580 .
Если внимательно проследить за странами, попавшими в зависимость от мировых банкиров, то сценарий их агентуры (на всех этажах власти) в "борьбе с коронавирусом" примерно одинаков: всё закрыть, остановить, заморозить, прекратить и т.д. То есть нанести столь чудовищный ущерб какой только возможно. Что значит прекратить полив улиц ? Это значит что загрязнённость воздуха возрастёт в десятки, если не сотни раз. Заболеваемость населения всеми видами лёгочных болезней резко возрастёт: пострадают прежде всего астматики, но не только: в уличной пыли содержится масса всякой дряни, которую теперь ветер будет носить по городу, заражая и отравляя население.
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20.04.2020 14:23
+7 ALEX SUROVV
Вы еще в вентиляции многоетажек проверьте. Люди будут выбегать из домов как во время землетрясения
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20.04.2020 14:19
+6 Ali Hasan
Кто привык за короновирус бороться с нами вместе пускай запьет. Кто пьян тот смеется, кто хочет тот убьется, кто ищет тот всегда найдет короновирус🐸
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20.04.2020 14:21
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