29 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 333 особи заразилися, - ОДА

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За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 20 квітня 2020 року офіційно підтверджено 333 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 29 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 333 випадки захворювання на коронавірус. З них на стаціонарному лікуванні - 91 особа, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 242 особи.

З них діти - 17 (смт Козин; Обухів, с. Лісники, с. Гатне, с. Борщагівка; м. Бориспіль, Ірпінь; Поліський район, Фастів, Бровари, Васильківський район).

Одужали 26 осіб.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1482 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 42 повідомлення про підозру.

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