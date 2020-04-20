Першу смерть від COVID-19 зафіксували на Вінниччині, - обласний лабораторний центр

2436

У понеділок, 20 квітня, у Вінницькій області зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

В області вже 330 осіб інфіковані коронавірусом.

"Станом на 11:00 20.04.2020 року на території області зареєстровано 535 підозр на COVID-19. У 330 випадках виявлено коронавірус, в тому числі у 23 дітей (місто Вінниця – 13, Гайсинський район - 4, Вінницький, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині). Померла одна особа. Одужало 22 особи, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Вінниччині. Загалом 119 хворих, - ОДА