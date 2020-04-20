Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція

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17-річний хлопець через власну необережність вистрілив у свого 16-річного знайомого з мисливської рушниці на Вінниччині. Хлопця госпіталізували до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Під час відсутності батьків 13-річна дівчина покликала в гості своїх друзів. Один з неповнолітніх гостей попросив її показати мисливську зброю, що належить її батькові. Дівчина відкрила сейф ключами, які були в доступному місці, і дістала дві рушниці - гладкоствольну та нарізну. Діти розглядали зброю, в результаті один із хлопців з необережності вистрілив і травмував товариша. 16-річний постраждалий зазнав вогнепального поранення гомілки з гладкоствольної рушниці калібру 12 мм. Хлопця госпіталізували до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні.

Поліцейські вилучили з будинку 4 одиниці мисливської зброї, на які були відповідні дозволи.

За фактом травмування неповнолітнього слідчим відділом Лівобережного відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Кримінальну відповідальність доведеться нести і власнику зброї. У його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.264 КК України (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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