Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів

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Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів

Окупаційна влада Криму знову закликала росіян відмовитися від поїздок на окупований півострів через загрозу коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що працюють сьогодні лише системоутворювальні підприємства.

"При цьому підприємства сфери послуг і громадського харчування, на жаль, сьогодні закриті. Чесно кажучи, ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як з метою відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і всі місця відпочинку закриті", - заявив він.

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Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
карантин Крим Аксьонов COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 Benjie Lucic
А лучше убраться подальше с полуострова и Донбасса
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20.04.2020 15:23
+9 олег иванов 9d1a2ffb
Гоблин,вам ,кацапам, это уже давно пытаются втолковать. Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 7861
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20.04.2020 15:25
+8 sunuyiwipmailtempinfo
Курортный сезон обеспечен на высоте.
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20.04.2020 15:47
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