Глави МЗС ЄС на телеконференції 22 квітня приділять особливу увагу Україні, - РЄ

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Телеконференція міністрів закордонних справ ЄС запланована на 22 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради Європи.

"Міністри оцінять підходи і політику ЄС щодо Східного партнерства в контексті пандемії COVID-19. Міністри, зокрема, приділять особливу увагу Україні і ширшому регіону Східного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, європейські чиновники розглянуть інші міжнародні питання, пов'язані з протидією коронавірусу, а також розвиток ситуації в Лівії.

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Нагадаємо, за даними Worldometer, загальна кількість випадків коронавірусу в світі перевищує 2 мільйони, з яких летальних - понад 165 тисяч.

Станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.