Онлайн-зустріч Шмигаля з Меркель відклали, - представник уряду ФРН Зайберт

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Переговори у відеорежимі між канцером ФРН Ангелою Меркель і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відкладено.

Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відеоконференцію, заплановану на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесено на більш пізню дату з міркувань планування", - сказав Зайберт.

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Про нові терміни перших переговорів глав урядів буде поінформовано додатково.

Як повідомлялося, перший віртуальний візит українського прем'єра до Берліна був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали відбутися о 16:00 за київським часом.