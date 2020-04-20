Онлайн-зустріч Шмигаля з Меркель відклали, - представник уряду ФРН Зайберт

Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відеоконференцію, заплановану на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесено на більш пізню дату з міркувань планування", - сказав Зайберт.
Про нові терміни перших переговорів глав урядів буде поінформовано додатково.
Як повідомлялося, перший віртуальний візит українського прем'єра до Берліна був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали відбутися о 16:00 за київським часом.
К сожалению - оно премьер Украины, а не сраного 95 го квартала.
Извините, за мой французский, но эти твари печатных слов не заслуживают...