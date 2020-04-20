Онлайн-зустріч Шмигаля з Меркель відклали, - представник уряду ФРН Зайберт

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Онлайн-зустріч Шмигаля з Меркель відклали, - представник уряду ФРН Зайберт

Переговори у відеорежимі між канцером ФРН Ангелою Меркель і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем відкладено.

Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відеоконференцію, заплановану на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесено на більш пізню дату з міркувань планування", - сказав Зайберт.

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Про нові терміни перших переговорів глав урядів буде поінформовано додатково.

Як повідомлялося, перший віртуальний візит українського прем'єра до Берліна був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали відбутися о 16:00 за київським часом.

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Топ коментарі
+5 Alex Rud 242a485c
я бы тоже отложил, кто это вообще такой, премъером может быть люля, яценюк, даже грося был фигурой, че это за хер с бугра? с ахметкой народ обворовывал
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20.04.2020 15:38
+5 Olga A 6130c05e
Показали его место...этому шмыгалю.
К сожалению - оно премьер Украины, а не сраного 95 го квартала.
Извините, за мой французский, но эти твари печатных слов не заслуживают...
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20.04.2020 15:42
+4 SANDY
"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из-за соображений планирования"Источник: https://censor.net.ua/n3190216 Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 2882
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20.04.2020 15:36
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