Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму

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Роскомнагляд заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через новини про приховування хворих на коронавірус на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті "Роскомсвобода".

Зазначається, що блокування відбулося на вимогу Генпрокуратури РФ.

Стаття на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідала, що на тимчасово окупованій території від населення приховують реальну картину захворюваності на COVID-19.

Міністерство повідомляло про 10 тисяч хворих у так званих "ЛДНР".

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