Роскомнагляд заблокував сайт МінТОТ через статтю про коронавірус на окупованих територіях Донбасу і Криму
Роскомнагляд заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через новини про приховування хворих на коронавірус на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті "Роскомсвобода".
Зазначається, що блокування відбулося на вимогу Генпрокуратури РФ.
Стаття на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідала, що на тимчасово окупованій території від населення приховують реальну картину захворюваності на COVID-19.
Міністерство повідомляло про 10 тисяч хворих у так званих "ЛДНР".
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