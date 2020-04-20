Український воїн зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - штаб ОС

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Евакуаційною технікою потерпілий воїн був оперативно доставлений до лікувального закладу, там йому надали належну медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 20 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

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