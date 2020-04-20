Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк

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Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк

Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень і виписала п'ять адміністративних протоколів щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на Великдень, зокрема, за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Великдень. Нацполіція України відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів - всі РПЦ в Україні", - зазначив Шкіряк.

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Великдень Коронавірус і карантин
карантин МВС Великдень Нацполіція УПЦ МП церква Шкіряк COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 ТутАхламон
краще 5 товарняків загрузити кацапопопами і на Соловки в монастир .на істаріческу уродіну.
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20.04.2020 15:52
+5 Вадим Васильевич 9b33c5f6
там ці попи бізнесмени скільки заробили на тих придурках що на ті штрафи та діла тіпа вони срали з високої гори
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20.04.2020 16:02
+5 Олександр Філіпов
Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 5489
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20.04.2020 16:06
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