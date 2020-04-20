Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк
Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень і виписала п'ять адміністративних протоколів щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на Великдень, зокрема, за порушення карантинних обмежень.
Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Великдень. Нацполіція України відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів - всі РПЦ в Україні", - зазначив Шкіряк.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж