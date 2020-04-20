Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ

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Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ

Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляють, що немає свідчень того, що видужалі від COVID-19 отримали імунітет і не можуть заразити цим вірусом інших.

Про це йдеться в статті Лізи Шлейн для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Пандемія COVID-19 завдала значної шкоди світовій економіці і тепер країни розробляють плани поступового зняття обмежень, сподіваючись, що використання тестів на антитіла допоможе виявити тих, хто має імунітет до інфекції. Однак відомостей про те, як виробляється імунітет до цього вірусу поки обмаль.

Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. "На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом".

Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.

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Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян вказує, що наявність антитіл ще не є доказом імунітету.

"Ніхто не певен, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження, - говорить Раян. - Також деякі тести мають проблеми з чутливістю - вони можуть помилково давати негативний результат, і тоді людина буде думати, що вона захищена, а насправді вона може захворіти".

Експерт закликає обережно використовувати ці тести для того, щоб вплив на громадське здоров‘я був позитивним.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 2 404 249 випадків інфікування COVID-19. Зафіксовано 165 234 смерті.

Коронавірус і карантин
ВООЗ карантин тестування лікування COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 Дмитрий Шкицкий
Если ВОЗ найдёт хоть одного человека, который переболел коронавирусом в лёгкой форме и при повторном заражении вдруг умер(или болезнь уже протекала в тяжёлой форме), то такого человека в студию!
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20.04.2020 16:02
+12 Burckun
Рекомендації ВОЗ, після того як вона обісралася з китайцями, заслуговують окремого вивчення...В Гаагі..
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20.04.2020 16:05
+10 Alex Rud 242a485c
опять глаз дергается от новостей, что значит нет иммунитета, это рнк вирус который мутирует с каждым днем, для примера вирус гриппа имеет много разновидностей от аш1эн1 до 12 и более, на сегодня есть различие уханский и итальянский, все так запутано и серъезно что звездец, но вам главное в лужу пукнуть
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20.04.2020 16:04
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