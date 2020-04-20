На Кіровоградщині COVID-19 виявлено у 82 медпрацівників, - ОДА

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На Кіровоградщині COVID-19 виявлено у 82 медпрацівників, - ОДА

Коронавірус у Кіровоградській області підтвердили у 82 медичних працівників, а загальна кількість хворих становить 246 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балон, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 20 квітня у Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено 246 випадків коронавірусу, з них 13 летальних і 17 осіб вилікувалося. При цьому COVID-19 виявили у 82 медиків і 6 дітей.

Станом на 20 квітня в області було підтверджено ще один новий випадок захворювання на коронавірус. Позитивний ПЛР-тест виявили у 62-річної мешканки Кропивницького, у якої раніше з COVID-19 в обласну лікарню госпіталізували чоловіка.

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Коронавірус і карантин
карантин Кіровоградщина лікарі COVID-19 коронавірус Балонь
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Топ коментарі
+3 Irada
30 процентов медиков от общего числа заболевших. Скоро лечить будет некому.
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20.04.2020 16:12
+3 Eugeniusz 1
Кировоград и обл - Зеленский 80.47%

ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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20.04.2020 16:12
+3 Welt Schmerz
Знайдено на Поеторії. Написано ще до пандемії.

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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20.04.2020 16:39
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