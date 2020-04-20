У кримського активіста Приходька не минають болі в області нирок, в СІЗО немає засобів захисту від COVID-19, - адвокат Шейхмамбетов

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Проукраїнський активіст із Криму Олег Приходько перебуває в СІЗО-1 Ростовської області. Його помістили в камеру-спецблок під цілодобове відеоспостереження.

Про це адвокат Назім Шейхмамбетов розповів об'єднання "Кримська солідарність" після відвідин Приходька 17 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Олега Аркадійовича, з його слів, доставили в Ростов-на-Дону 5 квітня 2020 року. З Криму його вивезли 31 березня 2020 року. Етап ішов транзитом через ізолятор Краснодара, де Олег Аркадійович пробув 4-5 днів. До Краснодара Олега Приходька везли в "стакані" розміром 50х70, там же вмістилися ще і його сумки. Шлях до Краснодара тривав близько 16 годин. У дорозі було лише дві короткі зупинки "на туалет". Конвоїри поводилися грубо і всіляко ображали мого підзахисного. Через те, що весь шлях Олег Аркадійович перебував у напівзігнутому положенні, у нього виникли сильні болі в області нирок, які досі не минають", - повідомив Шейхмамбетов.

При цьому ліки у Приходька не відібрали і зараз він їх своєчасно приймає, але під час всього етапу "засобами індивідуального захисту від зараження коронавірусом кримчанин забезпечений не був, антисептичну обробку рук - не проводили".

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"На даний момент, в умовах СІЗО-1, Олег Аркадійович також не забезпечений засобами індивідуального захисту. Антисептична обробка - не проводиться. Температура не вимірюється. Тест на наявність коронавірусу не проводився", - додав адвокат.

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Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.