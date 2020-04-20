Водія BMW, який травмував двох поліцейських, затримали зі стріляниною на Львівщині, - Нацполіція

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У Львівській області затримали водія легкового автомобіля, який протаранив поліцейський автомобіль, внаслідок чого двоє поліцейських були травмовані. Відкрито кримінальне провадження. За скоєне 22-річному жителю Старосамбірського району загрожує покарання - до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Близько 4.30 зупинили автомобіль "БМВ" іноземної реєстрації, водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці запідозрили, що водій автомобіля, 22-річний мешканець Старосамбірського району, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на наявність алкоголю у крові.

Водій відмовився від тестування, увімкнув задню передачу, та, протаранивши патрульний автомобіль "Шкода", втік з місця події. При цьому він травмував двох поліцейських.

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Правоохоронці почали переслідуванння "БМВ", який рухався у напрямку Самбора та повідомили про подію у чергову частину Мостиського відділення поліції. На неодноразові вимоги зупинитися водій не реагував, тоді поліцейські здійснили кілька пострілів з табельної зброї, пошкодивши колеса машини. Незважаючи на це, водій продовжив втечу.

Тим часом диспетчери Ситуаційного центру Головного управління поліції Львівщини скерували на маршрут переслідування групи реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції, тож спільними зусиллями правоохоронці зупинили "БМВ" у місті Самбір.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Травмованим правоохоронцям медики надали допомогу і відпустили додому.