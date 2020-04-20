МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту для медиків, які працюють з COVID-19

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МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту для медиків, які працюють з COVID-19

Уже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. якісних захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови МОЗ Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків якісними засобами індивідуального захисту. Тому уже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. якісних захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні", - йдеться в повідомленні.

За її словами, в Міністерстві охорони здоров'я, самі провели закупівлю костюмів з дотриманням всіх процедур. Всього було 7 претендентів, а пропозиції 4 з них відповідали всім необхідним критеріям і стандарту 14126. Вартість цих костюмів становила від 488 до 610 грн.

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"Ми обрали варіант за 488 грн. Це костюми китайського виробництва, які мають усі європейські сертифікати, підприємство відповідає стандартам ISO, костюми біозахисту - стандарту 14126, окрім того, костюми біозахисту відповідають вимогам виробів для медичного використання, а також у своєму комплекті мають бахіли" , - пояснила вона.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 18c49ed2
Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19 - Цензор.НЕТ 374
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20.04.2020 16:53
+4 Валерій Синиця
шёл второй месяц карантина...
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20.04.2020 16:48
+4 18c49ed2
Да, сначала продали, теперь купили

Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5010
показати весь коментар
20.04.2020 16:52
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