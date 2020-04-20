Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%

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Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%

Станом на 10:00 20 квітня в Почаєві зареєстровано 13 нових хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в лабораторному центрі МОЗ.

Станом на 10:00 20 квітня в Почаєві зареєстровано 13 нових хворих (це більш ніж 50% від загальної кількості нових хворих, виявлених за добу по всій області), в Кременецькому районі загалом кількість інфікованих коронавірусом зросла до 42 осіб.

Отже, Кременецький район вийшов на друге місце в області за кількістю хворих на коронавірус. На першому залишається Монастириський, який був епіцентром захворюваності коронавірусом в області, там зафіксовано 161 хворий.

Всього на Тернопільщині станом на 20 квітня лабораторно підтверджено коронавірус у 414 жителів.

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Коронавірус і карантин
карантин Почаїв Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+21 Valery Greff
Вот, что секта козлосранская делает!

Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 1856
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20.04.2020 17:07
+14 Den4ik1771
На Католическую Пасху в Польше ни одной души не было в костелах и на улицах!!! Все поголовно в масках,даже водители в машинах! ,корона-зараза редкая!,берегите себя и окружающих!,членорояльным не понять!
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20.04.2020 17:10
+13 Шимус
зашибись- привет лавре Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 8617
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20.04.2020 17:05
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