Микитась не вніс 100 млн грн застави, але ВАКС вирішив його не заарештовувати

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Вищий антикорупційний суд відмовивсязадовольнити клопотання прокуратури про арешт ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, попри те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.

Рішення винесла суддя Катерина Широкая, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав до суду щодо взяття Микитася під варту без альтернативи застави, бо той не вніс упродовж передбачених 5 днів заставу у розмірі 100 млн гривень.

Однак суддя це клопотання відхилила, повний текст ухвали суду буде опубліковано упродовж 5 днів.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.