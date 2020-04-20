Якщо хтось із парафіян помре, це може бути кримінальний термін, - Геращенко про відповідальність священників за порушення правил карантину

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Всі священнослужителі, які в день святкування Великодня 19 квітня порушили карантинні обмеження в храмах, будуть притягнуті до тієї чи іншої форми відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Якщо хтось захворіє з тих парафіян, які були в храмі цього дня, і не дай Боже помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика впродовж найближчого тижня-півтора - це буде штраф або умовний термін. Але ніхто це просто так не залишить", - зазначив він.

За його словами, переважна більшість церковних служителів, пастирів погодилися з тим, що потрібно дотримуватися правил карантину і не пускати людей до храмів, де в обмеженому просторі вірус може передаватися.

Як повідомлялося раніше, у великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження.

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