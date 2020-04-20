Снайпер найманців РФ поранив українського воїна на Донбасі, - штаб ОС

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Снайпер найманців РФ поранив українського воїна на Донбасі, - штаб ОС

Стан здоров'я нашого захисника задовільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

"Поблизу населеного пункту Новоолександрівка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - сказано в повідомленні.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи Об'єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні ще один український воїн зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

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Операція Об'єднаних сил
поранення Донбас операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
найскорішого одужання пораненому захиснику! і повного...чуешь, воїн? повного відновлення!!!
Бережи вас Боженька, синочки !!!
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20.04.2020 17:45
+4 Valery Greff
А где фотки останков снайпера? Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 574
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20.04.2020 17:41
+4 ingrid
Выздоровления и сил воину.....

А у «снайпера» пусть руки отсохнут........
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20.04.2020 17:46
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