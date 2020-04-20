Снайпер найманців РФ поранив українського воїна на Донбасі, - штаб ОС

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Стан здоров'я нашого захисника задовільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

"Поблизу населеного пункту Новоолександрівка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - сказано в повідомленні.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи Об'єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні ще один український воїн зазнав поранень унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

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