Орієнтовна сума збитків через пожежі на Житомирщині - 25 млн грн, цього тижня розглянуть питання про їхню компенсацію, - доповідь Зеленському

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У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це доповіли главі держави на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів.

"Цю допомогу потрібно буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", - підкреслив Зеленський.

Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато зі згорілих будинків були порожніми.

Жертв серед населення немає, повідомили главі держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

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