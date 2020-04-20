Орієнтовна сума збитків через пожежі на Житомирщині - 25 млн грн, цього тижня розглянуть питання про їхню компенсацію, - доповідь Зеленському

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Орієнтовна сума збитків через пожежі на Житомирщині - 25 млн грн, цього тижня розглянуть питання про їхню компенсацію, - доповідь Зеленському

У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це доповіли главі держави на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів.

"Цю допомогу потрібно буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава має підтримувати громадян у такий складний період", - підкреслив Зеленський.

Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато зі згорілих будинків були порожніми.

Жертв серед населення немає, повідомили главі держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

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Пожежі в Україні
Житомирщина Зеленський пожежа допомога
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Топ коментарі
+4 Sophia-Maria Duglass
2,ТОТ КОШМАР, который устроили на границе доя украинцев , закрыв большинство пропускных пунктов и собрав тысячи людей в одном месте - ЗА ЖТО АВАКОВА В ОТСАВКУ
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
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20.04.2020 18:08
+2 SANDY
зіц прєдсєдатєль Зельц
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20.04.2020 17:58
+2 Sophia-Maria Duglass
Авакова пора в отставку
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
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20.04.2020 18:04
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