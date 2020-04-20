Пік захворюваності COVID-19 в Україні очікується на початку травня, - Шмигаль

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Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть впроваджувати антикризові заходи щодо підтримки економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це президенту Зеленському на традиційній нараді з подолання епідемії коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який зараз задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів сталася технічна помилка, де перезавантажували обладнання, але загалом на Великдень багато українців із підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов'язково будуть включені в загальну статистику.

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