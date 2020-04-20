Пік захворюваності COVID-19 в Україні очікується на початку травня, - Шмигаль

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Пік захворюваності COVID-19 в Україні очікується на початку травня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть впроваджувати антикризові заходи щодо підтримки економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це президенту Зеленському на традиційній нараді з подолання епідемії коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який зараз задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів сталася технічна помилка, де перезавантажували обладнання, але загалом на Великдень багато українців із підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов'язково будуть включені в загальну статистику.

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Коронавірус і карантин
Зеленський Кабмін карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Кирилл Лещенко
Когда я в очередной раз слышу про перенос пика немного вперёд, вспоминаю байку про лягушку, которую варили на медленном огне... Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 774
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20.04.2020 18:42
+6 Юрій 85853060
какой пик???
у нас НИЧЕГО не происходит.
аж 150 смертей за полтора месяца.

Наверное от насморка больше умерло за то же время.
вы в своем уме?????
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20.04.2020 18:55
+6 XENOmorph X e9763c3a
В світі також багато абсурду по вводили.Ніхто не задумувався,чому на інфікованих,кажуть захворілі? Чому саме за цей вірус зробили графіки в реальному часі? Чому його назвали пандемією? Вірус звісно що є,але щось підозріло це все.
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20.04.2020 18:57
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