Почаїв закривають на в'їзд і виїзд із завтрашнього дня через спалах COVID-19

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Почаїв закривають на в'їзд і виїзд із завтрашнього дня через спалах COVID-19

У місті Почаїв з 21 квітня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з ВТЕБ і НС. Через різке зростання захворюваності COVID-19 у . Почаїв з 10:00 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд із карантинної зони міста", - сказано в повідомленні.

Він додав, що за попередню добу офіційно в м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження COVID-19, всього в Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50%.

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Коронавірус і карантин
карантин Почаїв Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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+8 Lvbnhj
Почаев закрывают на въезд и выезд с завтрашнего дня из-за вспышки COVID-19 - Цензор.НЕТ 6448 Почаев закрывают на въезд и выезд с завтрашнего дня из-за вспышки COVID-19 - Цензор.НЕТ 7410
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20.04.2020 19:01
+7 З нами Бог та Україна
А для чого пити Боржомі коли печінка вже відвалилася?
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20.04.2020 18:56
+6 Nestor Nen
Напалмом б продезенфицировать этот рассадник русского мира и короновируса.
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20.04.2020 18:56
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