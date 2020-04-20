ВМС США повідомили про провокації російського винищувача над Середземним морем

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ВМС США повідомили про провокації російського винищувача над Середземним морем

Збройні сили США повідомили про небезпечне зближення з російським винищувачем над Середземним морем - це вже другий такий інцидент у регіоні за останні чотири дні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві ВМС США не уточнюється, де саме відбулося зближення, але повідомляється, що це сталося над міжнародними водами. За даними декількох сайтів, які відстежують рух літаків, інцидент стався у східному Середземномор'ї, неподалік від узбережжя Сирії.

Як повідомляють у ВМС США, російський винищувач Су-35 двічі зблизився з американським літаком-спостерігачем P-8A. Вдруге відстань становила менше 8 метрів.

"Друге перехоплення було визнано небезпечним і непрофесійним", - сказано в заяві. Аналогічний інцидент стався в тому ж районі 15 квітня, повідомляють у ВМС.

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Російське Міністерство оборони підтвердило факт зближення і повідомило, що винищувач було піднято з авіабази Хмеймім у Сирії. Жодні додаткові подробиці не уточнюються.

Літак P-8A Poseidon є протичовновим патрульним літаком.

Війна в Сирії
армія РФ провокація літак США
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Топ коментарі
+38 5 копійок
Кацапня завжди наривається на звиздюлину.
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20.04.2020 19:22
+33 Alex Zverev 4f8bec47
Поскольку кацапью всё сходит с рук и никто их не трогает во время подобных наездов, то они будут это продолжать как угодно долго. Это льстит их ущербному самолюбию и создаёт иллюзию силы и могущества. А это как раз то, что нужно этому закомплексованному народцу...
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20.04.2020 19:25
+23 Valery Greff
козлосрань пытается устроить себе громкие похороны ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем - Цензор.НЕТ 1888
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20.04.2020 19:24
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