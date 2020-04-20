ВМС США повідомили про провокації російського винищувача над Середземним морем

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Збройні сили США повідомили про небезпечне зближення з російським винищувачем над Середземним морем - це вже другий такий інцидент у регіоні за останні чотири дні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві ВМС США не уточнюється, де саме відбулося зближення, але повідомляється, що це сталося над міжнародними водами. За даними декількох сайтів, які відстежують рух літаків, інцидент стався у східному Середземномор'ї, неподалік від узбережжя Сирії.

Як повідомляють у ВМС США, російський винищувач Су-35 двічі зблизився з американським літаком-спостерігачем P-8A. Вдруге відстань становила менше 8 метрів.

"Друге перехоплення було визнано небезпечним і непрофесійним", - сказано в заяві. Аналогічний інцидент стався в тому ж районі 15 квітня, повідомляють у ВМС.

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Російське Міністерство оборони підтвердило факт зближення і повідомило, що винищувач було піднято з авіабази Хмеймім у Сирії. Жодні додаткові подробиці не уточнюються.

Літак P-8A Poseidon є протичовновим патрульним літаком.