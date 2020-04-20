ВМС США повідомили про провокації російського винищувача над Середземним морем

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У заяві ВМС США не уточнюється, де саме відбулося зближення, але повідомляється, що це сталося над міжнародними водами. За даними декількох сайтів, які відстежують рух літаків, інцидент стався у східному Середземномор'ї, неподалік від узбережжя Сирії.
Як повідомляють у ВМС США, російський винищувач Су-35 двічі зблизився з американським літаком-спостерігачем P-8A. Вдруге відстань становила менше 8 метрів.
"Друге перехоплення було визнано небезпечним і непрофесійним", - сказано в заяві. Аналогічний інцидент стався в тому ж районі 15 квітня, повідомляють у ВМС.
Російське Міністерство оборони підтвердило факт зближення і повідомило, що винищувач було піднято з авіабази Хмеймім у Сирії. Жодні додаткові подробиці не уточнюються.
Літак P-8A Poseidon є протичовновим патрульним літаком.