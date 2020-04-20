22 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Рівненщині, серед них 3 медпрацівники, - ОДА

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Станом на вечір 20 квітня на Рівненщині зафіксовано 22 нові випадки захворювання COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Це: 16 жителів Рівного; 1 зі Здолбунівського району (с.Новосілки) і 2 з м.Здолбунів; 1 з смт Володимирець; 1 з Березнівського району (с.Поляни) і 1 з м.Березне.

Вік хворих від 26 до 82 років. Серед них лікар і дві медсестри Рівненської обласної клінічної лікарні.

"Таким чином у Рівненській області зараз маємо 341 випадок захворювання коронавірусом. З них 11 летальних, 21 особа одужала", - додав глава ОДА.

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