Кабмін, швидше за все, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль

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Кабмін, швидше за все, продовжить карантин, але з пом'якшеннями деяких заходів, - Шмигаль

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи у деяких сферах.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, виходячи на цих розрахунків. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах уже цього тижня", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пік захворюваності COVID-19 в Україні очікується на початку травня, - Шмигаль

Коронавірус і карантин
Кабмін карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+30 Gar
А теперь, зебилы, потрудитесь объяснить, почему карантин ввели, когда на эпидемию не было и намека, а ослаблять его собираетесь тогда, когда только намечается рост числа заболевших. Деньги закончились? А раньше об этом не знали? Никакой стратегии, одни бессмысленные дергания. Все страны планируют свои мероприятия, наши же дурачки все делают на авось... А один придурок на самокате кричал, что теперь только на 5 лет будут бюджеты принимать. А по факту оказалось, что даже на неделю ничего спланировать не в состоянии. Где таких профнепригодных набрали?
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20.04.2020 19:47
+25 orionemc2 a7fce8b3
А шо билетики на Шапито 95 жрать не хочешь??? ЗЕбилы говорят если солькой посыпать то вполне себе вкусно, главное жрать их под видосики ЗЕкловуна, и тогда вообще вкуснятина, даже без соли!
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20.04.2020 19:42
+21 Who's Here
Кабмин, скорее всего, продлит карантин, но со смягчениями некоторых мер, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9415
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20.04.2020 19:41
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