Нова програма МВФ частково покриє дефіцит держбюджету і розблокує можливість отримання фінансування у інших інституцій, - радник президента Устенко

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Україні дуже важливо почати нову програму з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко під час вебінару з представниками вітчизняного бізнесу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

"Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу", – зазначив Устенко.

За його словами, в умовах світової економічної кризи та карантинних заходів держава постала перед необхідністю негайно серйозно переглянути держбюджет, а без цього його дефіцит сягнув би 12% ВВП.

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"Високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких належить Україна, не підлягає фінансуванню та фондуванню. Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризикам стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам у бюджет дефіцит буде значно меншим", – зазначив радник Володимира Зеленського.

Він також повідомив, що керівництво держави вже має план заходів щодо стимулювання економіки.

"Вони поетапно впроваджуватимуться після проходження піку захворюваності", – сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

18 квітня документ підписав президент Володимир Зеленський.

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