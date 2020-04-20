На Харківщині перекопали ґрунтові дороги до села, закритого на карантин через COVID-19

9707

У селі Високопілля на Харківщині, де від COVID-19 померли дві жінки, перекопали ґрунтові дороги, якими місцеві об'їжджали встановлені карантинно-пропускні пости.

Про це Суспільному телефоном розказав головний дільничний Валківського відділу поліції Микола Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб місцеві не виїжджали іншими шляхами, оскільки багатьма ґрунтовими дорогами люди об'їжджали наш пост — їх перекопали", — сказав Коваленко.

У селі щодня дезінфікують вулиці. Виїзд і в'їзд до населеного пункту — за перепустками. Патрулі перевіряють, щоб люди ходили у масках, а також питають, з якою метою вийшли з дому.

За словами Коваленка, люди, родичі яких живуть у Високопіллі, приїжджають з Валок чи Харкова і передають харчі на блокпосту.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо про перший летальний випадок на Харківщині — померла 71-річна жінка, в якої діагностували СОVID-19. Вона жила в селі Високопілля Валківського району.

Після смерті жінки в селі запровадили карантин на два тижні, транспорт їде в об'їзд. За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, померла могла контактувати з великою кількістю людей, оскільки продавала свічки й у вихідні була у церкві.

Як заявила в. о. головного санлікаря регіону Любов Махота, у Високопіллі вводиться режим суцільної обсервації.

20 квітня в селі зафіксували другу смерть від коронавірусу. Вдома, де мешкала 70-річна померла, провели дезінфекцію.