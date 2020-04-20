Президент Бразилії Болсонару вийшов на акцію протесту проти карантину, запровадженого через COVID-19

4607 25
Президент Бразилії Болсонару вийшов на акцію протесту проти карантину, запровадженого через COVID-19

Під штабом армії в столиці Бразилії відбулася акція протесту проти запроваджені карантинні заходи. Учасники закликали ввести військове правління, закрити Конгрес і Верховний суд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, в акції взяв участь президент Бразилії Жаїр Болсонару. На захід зібралися, за різними даними, від 200 до 600 осіб. Президент був без маски.

Нагадаємо, в Бразилії найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Латинській Америці. За останніми даними - 38 654, з них 2462 - летальні.

Карантин запровадили губернатори штатів і чиновники охорони здоров'я. Конгрес і Верховний суд підтримали режим самоізоляції, який ввели губернатори. А президент Бразилії Жаїр Болсонару виступив проти. Він хоче, щоб економіка відновилася, стверджуючи, що карантин призведе до більших проблем, ніж коронавірус, який він називає "невеликою застудою".

Минулого тижня Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я після тижневих сперечань із ним через запровадження карантину.

Опитування показують, що більшість бразильців не підтримують той шлях розв'язання кризи, який пропагує президент.

Читайте також: COVID-19 виявлено у президента Бразилії Болсонару

Коронавірус і карантин
Бразилія карантин протест COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11 Шрек Баблокат
Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 6206
показати весь коментар
20.04.2020 21:15
+8 Люцифер
А еще Гринпис совместно с Гретой протестуют против убийства вирусов.
показати весь коментар
20.04.2020 21:14
+5 SergeLi
Карантин ввели губернаторы штатов и чиновники здравоохранения. Конгресс и Верховный суд поддержали режим самоизоляции, который ввели губернаторы. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против. Он хочет, чтобы экономика восстановилась, утверждая, что карантин приведет к большим проблемам, чем коронавирус, который он называет "небольшой простудой". Источник: https://censor.net.ua/n3190268не читатель, а писатель?
показати весь коментар
20.04.2020 21:17
Дивитись коментарі