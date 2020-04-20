Без держпідтримки можливий крах значної частини стоматологічної мережі, - глава Асоціації стоматологів України

9044

В стоматології України склалася катастрофічна ситуація.

Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook глава Асоціації стоматологів України Ірина Мазур. У зв'язку з цим, асоціація звернулася з листом до прем'єр - міністра України Шмигаль Д.А і міністра охорони здоров'я України Спепанову М.В. з проханням розглянути можливість підтримки стоматологічної галузі, передає Цензор.НЕТ.

Як пояснює Мазур, з початком проведення "реформування вторинної ланки охорони здоров’я всі комунальні стоматологічні заклади трансформовані в комунальні некомерційні підприємства. Розпочалися масові скорочення лікарів та інших медичних працівників, зведено до критичного мінімуму фінансування стоматологічної допомоги. У зв’язку з карантинними обмеженнями та з введенням протиепідемічних заходів на місцях стоматологічні заклади не можуть працювати в режимі самофінансування та самозабезпечення без державної підтримки".

Громадська організація "Асоціація стоматологів України" рекомендувала проводити в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності лише невідкладну стоматологічну допомогу, що пов’язано з високим ризиком ймовірного інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19. Страждає внаслідок запровадження карантину і приватна стоматологія.

За словами голови асоціації, "у багатьох країнах впроваджено держпідтримку, соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, в тому числі і стоматологічної галузі. Без державної підтримки стоматології, як напрямку охорони здоров’я, який може бути одним з найбільше постраждалих в результаті введених карантинних обмежень, не виключається крах значної частини стоматологічної мережі, як комунальної, де задіяно 16 852 спеціаліста, так і приватної, де працює 8079 стоматологів.

Державна підтримка може включати в себе збільшення державного фінансування в комунальній сфері та встановлення більш адекватних коштів на лікування стоматологічних хвороб. В приватній стоматології можлива підтримка шляхом зменшення податкового тиску та інші заходи".

Читайте також: На сьогодні на коронавірус захворіли 1074 медпрацівники та 374 дитини, - Степанов