Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

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Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

Увечері 20 квітня вартість найближчого ф'ючерсу на нафту марки WTI рекордно впала на 94,66%, до $ 1 за барель. Пізніше вона стала негативною і досягла рівня мінус два долари.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Ціни на американську нафту WTI продемонстрували найсильніше одноденне падіння в біржовій історії торгів на побоюваннях подальшого скорочення попиту і швидкого заповнення нафтосховищ.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на Dow Jones травневі контракти на американську нафту на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися до мінус $2 за барель. Термін дії цих контрактів закінчується у вівторок.

Водночас наступний за терміном контракт WTI - з поставкою у червні - торгується за ціною $21,37 за барель, що на 15% нижче рівня на закриття ринку в п'ятницю.

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Учасники ринку побоюються, що незважаючи на угоду ОПЕК+ пропозицію на ринку суттєво перевищуватиме попит. Це стало очевиднішим після того, як Міжнародне енергетичне агентство й ОПЕК минулого тижня оновили свої короткострокові прогнози щодо попиту та пропозиції, сказав РБК старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Нинішнє падіння цін могло мати емоційний характер, вважає експерт. Але ціни на ф'ючерси WTI з поставкою в червні, липні і серпні поки торгуються в коридорі $20-30 за барель, а ф'ючерси з поставкою у вересні-грудні - по $30-35 за барель, тобто ринок вірить у поступове відновлення цін на сировину.

У період сильної турбулентності спреди (різниця в ціні) між різними сортами нафти і між інструментами з різним терміном поставки можуть рости, але не можна виключити, що на якийсь час і нафта марки Brent, і нафта сорту Urals теж опустяться нижче $10 за барель. Падіння цін, особливо на фізичному ринку, необхідне для балансування ринку - що нижчі ціни, то більше проєктів знизять або припинять видобуток, розповів експерт.

Також читайте: Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

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