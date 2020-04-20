Рятувальники ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області і чотири - в зоні відчуження ЧАЕС, - МВС
Сили Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області та чотири в Чорнобильській зоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України в Фейсбуці.
"У Чорнобилі для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково вісім шляхопрокладачів Збройних сил України", - наголошується в повідомленні.
Крім того, створено 405 км мінералізованих смуг.
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