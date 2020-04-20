У лісосмузі на київському Виноградарі виявлено закопаний мішок із тілом чоловіка, - Нацполіція

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У лісосмузі на київському Виноградарі виявлено закопаний мішок із тілом чоловіка, - Нацполіція

У Подільському районі Києва перехожі, які прогулювалися з собакою в лісосмузі, виявили труп.

Про це інфрормує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні близько о 13:20 до чергової частини Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що в лісі неподалік від проспекту Георгія Гонгадзе знайшли останки людини. На місці події правоохоронці виявили кістки, а при подальшому огляді території знайшли останки тіла чоловіка, закопані в мішку в землі.

Виявлене направлено на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють особу загиблого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Силовики
Київ Нацполіція Правоохоронні органи вбивство труп
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Топ коментарі
+2 Сергей Тарасов ba5e82b5
как сказать - место там удобное - вот тебе лес , вот тебе озеро - с Синего озера в свое время ни одного криминального жмура от туда вытянули да и озеро то какое то проклятое - у меня с дома минимум человек пять утонуло - правда в те времена когда его озером назвать можно было а не как сейчас
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20.04.2020 23:14
+2 Mora Zfayfer
петуШарiй також було б добре, але ж гидотний мордатий педофiл ховається у Нiдерландах...
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
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20.04.2020 23:17
+2 mrSmith
Сильно сомневаюсь, что там только из вашего дома, утонуло человек пять.
И не слышал что бы из этого озера хоть одну жертву убийств достали.
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20.04.2020 23:22
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