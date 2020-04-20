У лісосмузі на київському Виноградарі виявлено закопаний мішок із тілом чоловіка, - Нацполіція

Про це інфрормує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні близько о 13:20 до чергової частини Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що в лісі неподалік від проспекту Георгія Гонгадзе знайшли останки людини. На місці події правоохоронці виявили кістки, а при подальшому огляді території знайшли останки тіла чоловіка, закопані в мішку в землі.
Виявлене направлено на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють особу загиблого.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
И не слышал что бы из этого озера хоть одну жертву убийств достали.