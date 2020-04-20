Головний санлікар готує подання на пом'якшення карантину, а підписує його прем'єр, - Ляшко

4430

Головний санітарний лікар України готує подання про продовження карантину, а уряд приймає рішення про пом'якшення або посилення його у певних сферах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Карантин у нас закінчується орієнтовно 24 квітня, тому зараз ми готуємо подання головного санітарного лікаря України до міністра охорони здоров'я, щоб він ініціював перед Кабінетом міністрів України продовження карантину. Надалі на засіданні уряду будуть розглянуті питання щодо певних сфер. І саме уряд ухвалює ті чи інші рішення щодо пом'якшення чи більш жорсткого карантину в певній сфері. Тому давайте почекаємо середи, коли буде засідання кабінету міністрів України", - сказав Ляшко.

За словами Ляшка, якби Україна не запровадила превентивні заходи, то зараз у країні могло бути близько 125 тис. хворих Covid-19. "Зараз у нас 5700 випадків підтверджених. Ми розуміємо, що карантин працює, карантин дає свої позитивні результати", - підкреслив він.

"Водночас ми в Міністерстві охорони здоров'я говоримо і про епідемічну складову, і розуміємо надважливі речі, які мають бути і застосовуватися населенням для того, щоб запобігти виникненню серцево-судинних захворювань. А це необхідно збільшувати трохи фізичну рухливість. Тому ми анонсуємо деякі речі, які будемо пропонувати Кабінету міністрів України: що в умовах карантину можна пом'якшити для того, щоб збільшити рухливість без значної шкоди для протиепідемічних заходів, які ми впроваджуємо. Плюс ми дозволимо відновлювати деякі сфери економіки, якщо вони дотримуватимуться умов протиепідемічних, якщо вони будуть чітко виписані і затверджені наказом МОЗ або постановою головного державного санітарного лікаря України", - сказав Ляшко.

Читайте також: Три федеральні землі Німеччини запровадили обов'язкове носіння масок у громадському транспорті і магазинах