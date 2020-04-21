Євросоюз готовий надати нам комплексну підтримку в боротьбі з пожежами в зоні ЧАЕС, - Точицький

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Євросоюз готовий надати нам комплексну підтримку в боротьбі з пожежами в зоні ЧАЕС, - Точицький

Євросоюз готовий надати Україні комплексну допомогу в ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні, і така підтримка високо цінується українською стороною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за підсумками розмови з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем повідомив у Twitter посол України в Бельгії Микола Точицький, який також представляє нашу країну при ЄС.

"ЄС завжди підтримує Україну. Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Високо цінуємо готовність друзів у ЄС допомагати Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Пожежі в Україні
пожежа Євросоюз Точицький Микола
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Топ коментарі
+7 Yakov Yakov
зебилы,а сами вы , кроме как воровать, что нибудь умеете делать?
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20.04.2020 23:34
+6 ggl chrm
Видя что происходит и понимая, чем это грозит, ЕЭС решил таки заставить зеленского попросить у ЕЭС помощь. Сам скоморох к такому выводу прийти был не в силах. Очень уж все сложно.
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20.04.2020 23:32
+2 Van-Basten Van-Basten
"Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля. В некоторых регионах Европы уже выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137."

DW.COM

Евросоюз готов оказать нам комплексную поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС, - Точицкий - Цензор.НЕТ 24
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20.04.2020 23:58
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