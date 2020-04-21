Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу під Авдіївкою, - пресцентр ОС

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20 квітня збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши українських захисників поблизу Авдіївки. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.



"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", - наголошується в повідомленні.

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