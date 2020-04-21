Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня - Ляшко

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Карантин в Україні, який має закінчитися 24 квітня, можуть продовжити щонайменше до 12 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".

"Я як головний санітарний лікар України готуватиму подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися вже в понеділок (27 квітня)", - заявив він.

Водночас санлікар не зазначив, про які саме послаблення йдеться, порадивши дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.

За словами Ляшка, карантин хочуть продовжити щонайменше до 12 травня 2020 року.

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