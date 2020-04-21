Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня - Ляшко

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Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня - Ляшко

Карантин в Україні, який має закінчитися 24 квітня, можуть продовжити щонайменше до 12 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".

"Я як головний санітарний лікар України готуватиму подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися вже в понеділок (27 квітня)", - заявив він.

Водночас санлікар не зазначив, про які саме послаблення йдеться, порадивши дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.

За словами Ляшка, карантин хочуть продовжити щонайменше до 12 травня 2020 року.

Також читайте: Головний санлікар готує подання на пом'якшення карантину, а підписує його прем'єр, - Ляшко

Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 Liberian
Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко - Цензор.НЕТ 7343
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20.04.2020 23:51
+6 Шарик Корровский
Как же вы зае...
3500 аппаратов простаивает! Нужно включать сектора по важности.
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20.04.2020 23:52
+5 Ник Литвиненко 3ceba483
це така шутка юмора від уряду...?!!! один уже "дошутився" до Президента...маємо "катастрофу"... Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко - Цензор.НЕТ 4795
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20.04.2020 23:54
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