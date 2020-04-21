Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

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Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI впала майже на 300% до закінчення торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) у понеділок, опустившись до мінус $37,63 за барель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

Вартість WTI впала до негативного рівня вперше в історії. Різке падіння попиту на нафту в умовах пандемії коронавірусу призвело до того, що ринок наповнений нафтою, і резервуарних потужностей для її зберігання недостатньо. У зв'язку з цим виробники змушені платити покупцям за те, щоб ті забрали в них видобуту нафту.

Падіння ціни WTI в понеділок було рекордним з моменту початку відстеження цих даних в 1983 році, свідчать дані Dow Jones.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

Термін дії травневого контракту на WTI минає у вівторок. Червневий контракт на WTI упав за підсумками торгів у понеділок на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за барель.

Швидке заповнення резервних сховищ, зокрема в Кушингу, змушує трейдерів сумніватися в тому, що вони зможуть знайти вільні потужності в травні, що і призводить до суттєвої різниці в ціні між травневими і червневими контрактами.

Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $2,27 (8,08%) - до $25,81 за барель.

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Топ коментарі
+33 Tesoro Malu
Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 2116
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21.04.2020 00:02
+29 ptn hlo 428037f7
Денег на покремлевские проекты РФ сейчас тратить не будет. Для нас это такой шанс. Но блин Зеленский, как же не вовремя
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21.04.2020 00:06
+26 Виктор Потоцкий c0ec5c80
Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 8752
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21.04.2020 00:19
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