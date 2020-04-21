У нас є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Потрібно не проґавити можливості, - Вітренко про мінусові ціни на нафту

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Вітренко зазначив: "Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту.
Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. (Хоча за деякими даними, наприклад, у США вистачає ємкості для зберігання нафти до листопада за нинішніх темпах видобутку та споживання).
В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості".
Вітренко продовжив: "Схоже, бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.
Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати.
З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом:)
Тут у нас майже консенсус, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобувних країн.
І пишуть, що в Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн".
стратегические мыслят, но не с Зеленским такие дела делать - похерит