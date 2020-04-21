У нас є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Потрібно не проґавити можливості, - Вітренко про мінусові ціни на нафту

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Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Україна може скористатися тим, що ціни на нафту досягли від'ємного значення, оскільки має значні резервуари для її зберігання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту.

Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. (Хоча за деякими даними, наприклад, у США вистачає ємкості для зберігання нафти до листопада за нинішніх темпах видобутку та споживання).

В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості".

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Вітренко продовжив: "Схоже, бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.

Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати.

З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом:)

Тут у нас майже консенсус, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобувних країн.

І пишуть, що в Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн".

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