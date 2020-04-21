Ми заповнимо нафтою всі наші стратегічні сховища, закачавши 75 млн барелів, - Трамп

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Ми заповнимо нафтою всі наші стратегічні сховища, закачавши 75 млн барелів, - Трамп

Небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища, заявив американський президент Дональд Трамп.

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища", - сказав президент на брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми збираємося закачати в сховища 75 млн барелів", - додав Трамп.

За його словами, це дозволить "повністю заповнити" ці нафтосховища.

"Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну", - заявив Трамп.

Раніше президент США вже повідомляв про плани купити якнайбільше нафти для стратегічних запасів країни, поки ціни на цей енергоносій низькі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

ціна на нафту
нафта Трамп
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Топ коментарі
+16 Червоно-Чорний
Трамп несе халявну нафту в СШАМы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп - Цензор.НЕТ 9221
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21.04.2020 01:38
+13 ALEX SUROVV
Рыжая с***ка опять пытается поднять цену не нефть своими заявлениями. Вместо того чтобы втихаря закачивать хранилища.
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21.04.2020 01:35
+13 Myroslav Hrabovsky
Тобі то що, кацапська свиня? Ти за своєю парашю слідкуй.
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21.04.2020 01:53
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