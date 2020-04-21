Кількість жертв найкривавішої в історії Канади стрілянини зросла до 19 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Reuters.
Серед загиблих також значиться чоловік, який і відкрив стрілянину. Водночас канадська поліція не відкидає, що кількість жертв може зрости.
За даними королівської канадської кінної поліції, стрілянину відкрив 51-річний Габріель Вортман, який працював зубним лікарем. Мотиви скоєння ним злочину поки невідомі.
Як повідомлялося, стрілянина в канадській провінції Нова Шотландія у невеликому містечку приблизно за 130 кілометрів від столиці провінції Галіфакс сталася ввечері 18 квітня. На місці події поліцейські виявили кілька тіл всередині та зовні одного з будинків. Напад став наймасовішим розстрілом людей за всю історію країни.
идиоты всегда и везде найдутся, с оружием или без...
чикатиле он и веревки с кухонным ножем хватило, шо бы в 3 раза больше людей положить...
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