Кількість жертв найкривавішої в історії Канади стрілянини зросла до 19 осіб

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Кількість жертв найкривавішої в історії Канади стрілянини зросла до 19 осіб

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в канадській провінції Нова Шотландія зросла до 19 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Reuters.

Серед загиблих також значиться чоловік, який і відкрив стрілянину. Водночас канадська поліція не відкидає, що кількість жертв може зрости.

За даними королівської канадської кінної поліції, стрілянину відкрив 51-річний Габріель Вортман, який працював зубним лікарем. Мотиви скоєння ним злочину поки невідомі.

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Як повідомлялося, стрілянина в канадській провінції Нова Шотландія у невеликому містечку приблизно за 130 кілометрів від столиці провінції Галіфакс сталася ввечері 18 квітня. На місці події поліцейські виявили кілька тіл всередині та зовні одного з будинків. Напад став наймасовішим розстрілом людей за всю історію країни.

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Топ коментарі
+3 Alex Zverev 4f8bec47
Среди погибших - женщина офицер RCMP. Безумие какое-то...
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21.04.2020 07:22
+3 три - пятнадцать
Канада? - с тобой сейчас все в US...
идиоты всегда и везде найдутся, с оружием или без...
чикатиле он и веревки с кухонным ножем хватило, шо бы в 3 раза больше людей положить...
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21.04.2020 07:34
+3 Vedana
Royal Canadian Mounted Police
https://www.rcmp-grc.gc.ca/
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21.04.2020 07:56
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