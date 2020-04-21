Трамп обіцяє підписати указ про тимчасове припинення імміграції в США

4104 33
Трамп обіцяє підписати указ про тимчасове припинення імміграції в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про припинення імміграції в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"У світлі нападу невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших великих американських громадян, я підпишу указ про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!" - написав він.

Водночас Трамп не уточнив, як довго триватиме припинення або коли рішення набуде чинності.

Крім того, неясно, чи повідомляв президент США лідерам інших країн про свій намір, перш ніж заявити про нього в соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у США дозволив Трампу обмежити видачу посвідок на проживання

Призупинення всієї імміграції послужить продовженням обмежень на поїздки, які адміністрація Трампа вже запровадила стосовно більшості країн Європи, Китаю, Канади, Мексики, Ірану та Південної Кореї.

Трамп провів більшу частину свого президентства, наполягаючи на обмеженні імміграції в США. Однією з головних обіцянок його передвиборчої кампанії в 2016 році було будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Коронавірус і карантин
імміграція карантин США Трамп COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 Ali Hasan
Сьогодні у США повно безробітних, тому поки іммігранти їм не треба!
показати весь коментар
21.04.2020 07:58
+6 три - пятнадцать
в парк на пробежку нельзя, а емиграция можна? - тут прав рыжий...
показати весь коментар
21.04.2020 07:53
+5 Vedana
Поки є лише перевезення-доставка продуктів at least.
Чимало людей з подвійним громадянством або work permit, змішані шлюби + наші snowbirds: хтось вернувся, хтось перечікує у вас.
Ну да, на закупи наші люблять мотатися в Штати. Дешевше.
Як жартують, це - найдовший у світі кордон, який не охороняється - Канада-Штати.
показати весь коментар
21.04.2020 08:30
Дивитись коментарі