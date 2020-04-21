Трамп обіцяє підписати указ про тимчасове припинення імміграції в США

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Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про припинення імміграції в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"У світлі нападу невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших великих американських громадян, я підпишу указ про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!" - написав він.

Водночас Трамп не уточнив, як довго триватиме припинення або коли рішення набуде чинності.

Крім того, неясно, чи повідомляв президент США лідерам інших країн про свій намір, перш ніж заявити про нього в соцмережі.

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Призупинення всієї імміграції послужить продовженням обмежень на поїздки, які адміністрація Трампа вже запровадила стосовно більшості країн Європи, Китаю, Канади, Мексики, Ірану та Південної Кореї.

Трамп провів більшу частину свого президентства, наполягаючи на обмеженні імміграції в США. Однією з головних обіцянок його передвиборчої кампанії в 2016 році було будівництво стіни на кордоні з Мексикою.