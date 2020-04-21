У США проводять випробування понад 70 методів лікування COVID-19

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У США тривають більш ніж 70 випробувань різних методів лікування від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

Як заявив президент Дональд Трамп, у США проводяться випробування понад 70 методик лікування коронавірусу нового типу COVID-19.

"Зараз у США проводиться 72 активні випробування, тривають дослідження десятків терапевтичних методик і способів лікування, ще 211 перебувають у стадії планування. Йдеться про лікування і про вакцини", - сказав американський президент.

"Особисто я віддаю перевагу лікувальним методам, бо вони допомагають людям відразу", - додав він.

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Медики попереджали раніше, що на створення вакцини від коронавірусу потрібно щонайменше 12-18 місяців з моменту старту пандемії.

Тим часом, кількість випадків зараження коронавірусом у США перевищила 780 тисяч, померли понад 42 тисячі осіб, свідчать дані університету Джонса Гопкінса, який веде власні підрахунки, ґрунтуючись на федеральній та місцевій статистиці, а також інших джерелах.