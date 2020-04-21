Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології

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Глава інституту вірусології в Ухані подякував зарубіжним ученим, які солідарні з колегами в КНР, перебувають на зв'язку і разом борються з вірусом.

За нинішнього рівня розвитку науки людина не здатна створити вірус, подібний до SARS-CoV-2: цей патоген розвинувся в природі природним шляхом. Про це заявив у коментарі каналу CTGN директор Уханьського інституту вірусології Юань Чжимін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Учений наголосив: немає жодних доказів, що коронавірус, який викликав пандемію серед людей, має синтетичні ознаки.

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"Більше того, деякі вчені вважають, що для синтезу такого вірусу необхідні надзвичайний інтелект і величезна робота. Я не думаю, що зараз люди здатні синтезувати подібний вірус", - запевнив він.

Чутки про те, що вірус - це витік з WIV, його глава назвав як цілком зрозумілими асоціаціями в людей через наявність у початковому осередку спалаху інституту вірусології, так і навмисною політизацією ситуації з боку деяких американських гравців (на кшталт сенатора Тома Коттона) і ЗМІ.

За словами Юаня, SARS-CoV-2 "не міг вирватися" з їхньої лабораторії: "Я можу з упевненістю сказати, що жоден із наших співробітників, відставних або будь-яких інших наших працівників не був інфікований".

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Глава WIV також наголосив: його колега з Галвестонської національної лабораторії в США (також рівень біозахисту "4") заявив, що Уханьська лабораторія за рівнем дотримання норм безпеки нічим не гірша за американські та європейські.