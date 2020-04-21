15,8 млрд грн передбачено на доплату медикам, які борються з COVID-19, - Степанов

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Найближчими днями всі ці кошти будуть переказані на місця для того, щоб не було жодних зволікань з виплатою заробітної плати.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Передбачено близько 15,8 млрд грн саме на підвищення зарплати всім медичним працівникам, які працюють із COVID-19. Наголошую, усім без винятку медичним працівникам, які працюють із COVID-19", - зауважив Степанов.

За його словами, на найближчому засіданні уряду буде ухвалено відповідне врегулювання.

"Найближчими днями, після цього засідання, всі ці кошти будуть переказані на місця для того, щоб не було жодних зволікань з виплатою заробітної плати", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

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