Кім Чен Ин переніс операцію на серці і може бути в "серйозній небезпеці", - розвідка США

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Кім Чен Ин переніс операцію на серці і може бути в "серйозній небезпеці", - розвідка США

Розвідка США має у своєму розпорядженні дані про серйозне погіршення здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина після перенесеної операції на серці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Так, підозри про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР виникли після того, як Кім Чен Ин пропустив святкування річниці дня народження свого діда Кім Ір Сена. За чотири дні до заходу він ще був присутній на засіданні уряду.

Видання зазначає, що коли лідери Північної Кореї не брали участь у таких важливих урочистостях в минулому, це могло "передвіщати серйозні наслідки".

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Південнокорейське видання Daily NK повідомило, що Кім Чен Ин 12 квітня переніс операцію на серці після погіршення стану у зв'язку з "ожирінням, курінням і перевтомою".

Водночас зазначається, що ситуація залишається до кінця неясною, оскільки збір розвідувальних даних з Північної Кореї, є одним з найскладніших завдань для розвідки США.

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Топ коментарі
+28 Підлога Маккартні
Я думаю стоко фастфуда жрать. Кстати наш бубочка год назад и сегодня это две разных бубочки. Все наверно видели какую ряху отожрал владимир зеленских? Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 4347
тоже наверно по шаверме любитель пробить Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 8634
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21.04.2020 09:58
+20 Ярослав Волохов
Если Ким откинет копыта - будет интересно. У него нет взрослых сыновей, садить на трон некого. Начнется драчка между генералами за трон. Кто-то из них может договориться с южанами и американцами о поддержке, тогда режиму придет писец.
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21.04.2020 10:08
+14 Ksenia VB
Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 3750
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21.04.2020 10:00
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